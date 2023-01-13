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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

WSJ увидело в назначении Герасимова знак скорого наступления

Источник:
РБК
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Перестановки в командовании объединенной группировкой сил России в зоне СВО предвещают новое российское наступление на Украине, считают эксперты The Wall Street Journal.

11 января начальника Генштаба Валерия Герасимова назначили командующим объединенной группировкой. Он сменил генерала Сергея Суровикина, который был назначен командующим российскими войсками на Украине три месяца назад, вскоре после отвода войск из Лимана.

Тогда его кандидатуру поддержали глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, критиковавшие Минобороны. Теперь Суровикин стал заместителем Герасимова. Новые перестановки произошли на фоне сообщений о боях за Соледар.

«Это подтверждение, если необходимо, того, что грядут серьезные наступления», — приводит РБК слова лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти.

В Минобороны объясняли решение о смене командующего военной операцией расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия вооруженных сил и повышением качества обеспечения войск и эффективности управления группировками. 

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Оборона #Армия #Военная политика
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