Устаревшие мобильные приложения Сбербанка перестанут работать

Сбербанк предупредил клиентов с устаревшими версиями мобильного приложения банка о прекращении работы приложения с 16 января 2023 года.

Отключение коснется небольшого количества клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отмечается, что для них остается доступной веб-версия «Сбербанк онлайн».

Владельцы устройств Android могут обновить приложение на сайте банка или в российском магазине мобильных приложений RuStore, а владельцы устройств iOS могут обратиться в офис банка.

При этом клиентам с устаревшими версиями фирменного приложения банк уже отправил соответствующие уведомления — в них указывается о необходимости обновить программу.