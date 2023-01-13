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Устаревшие мобильные приложения Сбербанка перестанут работать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк предупредил клиентов с устаревшими версиями мобильного приложения банка о прекращении работы приложения с 16 января 2023 года.

Отключение коснется небольшого количества клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отмечается, что для них остается доступной веб-версия «Сбербанк онлайн».

Владельцы устройств Android могут обновить приложение на сайте банка или в российском магазине мобильных приложений RuStore, а владельцы устройств iOS могут обратиться в офис банка.

При этом клиентам с устаревшими версиями фирменного приложения банк уже отправил соответствующие уведомления — в них указывается о необходимости обновить программу.

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