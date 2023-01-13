«Мисс Россия-2022» Анна Линникова стала одной из 16 победительниц предварительной стадии 71-го международного конкурса «Мисс Вселенная».

Конкурсантки представили вечернее платье, продефилировали в купальниках и национальных костюмах.

Линникова продемонстрировала красное вечернее платье. Затем выступила в купальнике цвета фуксии и накидке с вышивкой жар-птицы на спине.

Национальным костюмом стало бордовое бархатное платье с названием «Корона Российской империи». «При создании своего платья я вдохновлялась короной российской императрицы Екатерины II. Для меня эта корона — самое роскошное произведение ювелирного искусства и искусства в целом», — рассказывала дизайнер Ольга Малярова.

Кто такая Анна Линникова

Линниковой 22 года. Модель из Оренбурга в июле 2022 года завоевала титул «Мисс Россия».

Более шести лет девушка снимается для российских и международных глянцевых изданий и косметических брендов. Уезжала работать по контракту в Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию и Малайзию. Создала собственный бренд женской одежды.

Линникова учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики на факультете рекламы и связей с общественностью. Но для подготовки к «Мисс Вселенная» взяла академический отпуск.

«Я не суеверный человек. Я считаю, что сейчас меня к победе может привести целеустремленность и возможность быть собой. Я не собираюсь кем-то притворяться. Я думаю, что это оценят», — отметила красавица.

Полуфинал и финал пройдут в Новом Орлеане (Луизиана) в субботу, 14 января (в России будет 15 января). В этот раз в нем участвуют представительницы 84 стран.