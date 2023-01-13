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Sony представила новый плеер Walkman

Источник:
Sibnet.ru
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Новый плеер Walkman
Фото: © Sony

Sony представила портативный плеер Walkman NW-A306 для европейского рынка. Новинка изготовлена из высококачественных компонентов, имеет встроенный усилитель и предназначена для взыскательных слушателей.

Плеер Walkman NW-A306 работает под управлением Android 12. Он оснащен 3,6-дюймовым экраном с разрешением 1280720 пикселей. Имеются беспроводные интерфейсы: Wi-Fi для выхода в интернет и потокового воспроизведения и Bluetooth 5.0 для подключения внешних устройств. 

Емкости аккумулятора хватит до 36 часов работы. При потоковом воспроизведении — до 26 часов, но проигрывание «тяжелого» контента может сократить автономность до 14 часов.

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На европейский рынок поступила только одна модель NW-A306 с 32 гигабайтами памяти. На «родине» в Японии выпущена более емкая версия с 64 гигабайтами под маркировкой NW-A307. Стоит Walkman NW-A306 399 евро (25,4 тысячи рублей).

Walkman — торговая марка Sony. Под ней с 1979 года выпускались портативные аудиоплееры. Это один из первых брендов, позволивших меломанам брать музыку с собой и не мешать окружающим при прослушивании.

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