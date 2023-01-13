«Сбер» создал программу для установки клиента банка на iOS

«Сбербанк» обошел ограничение Apple на загрузку мобильного приложения банка на iPhone и iPad. Услуга по установке «СБОЛ» доступна более чем в 5 тысячах отделений.

«Установка приложения для доступа к сервисам "Сбера" производится с использованием технологии собственной разработки», — цитируют «Ведомости» представителя «Сбербанка».

Клиенты банка могут обратиться к специалистам в отделении для установки приложения. Они подключают iPhone или iPad кабелем к ноутбуку и с помощью фирменного инструмента Sberbank Installer iOS загружают «СБОЛ». В процессе загрузки на смартфон или планшет приходит код Apple для разрешения процедуры.

Из-за антироссийских санкций приложение «Сбербанка» недоступно для загрузки из App Store с 12 апреля 2022 года. Банк пытался обойти ограничения разными способами, но все они, за исключением установки с помощью компьютера, были блокированы маркетплейсом.