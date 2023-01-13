Сериал «Лихорадка» про новую эпидемию выйдет на «России»

Сериал «Лихорадка» об опасной эпидемии, которая вспыхивает в одной из развивающихся стран Африки. Съемки проекта уже завершились, премьера состоится на канале «Россия».

«Лихорадка» — шпионская история об опасной эпидемии, которая вспыхивает в одной из развивающихся стран Африки.

По сюжету, на смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев. К ней присоединяются местный врач-инфекционист и российский гениальный ученый в области вирусологии, которые работают над производством необходимой вакцины.

Международная фармкорпорация начинает настоящую шпионскую операцию против российских вирусологов. Героям придется не только бороться за свое дело, отчаянно спасая тысячи жизней, но еще и вычислять «крота», проникшего в их ряды.

Главные роли в сериале режиссера Александра Касаткина сыграли Любовь Константинова, Евгений Воловенко, Тереза Диуро, Илья Малаков, Евгений Сидихин, Артур Ваха, Вадим Андреев.

Точная дата выхода сериала «Лихорадка» не сообщается, проект покажут на телеканале «Россия».