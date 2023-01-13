Небензя указал на истоки украинского кризиса

Истоки украинского кризиса лежат в стремлении США играть роль мирового жандарма, заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

«Лейтмотивом выступления наших западных коллег в последнее время стал тезис о том, что своего рода рубиконом с точки зрения международного права стало начало специальной военной операции России на Украине. Из этого может создаться впечатление о том, что до этого момента будто бы вообще ничего противоправного в мире не происходило», — цитирует ТАСС Небензю.

По его словам, это совершенно не так. «Международное право было неоднократно попрано и изнасиловано задолго до этого. И вовсе не Россией», — отметил Небензя.

«Реальные истоки украинского кризиса лежат в высокомерии Запада и его абсолютном нежелании считаться с чужими интересами даже тогда, когда речь заходит о таких важнейших вещах, как безопасность государства», — подчеркнул дипломат.

Истоки нынешней непростой ситуации лежат еще и в «неудержимом стремлении Вашингтона играть роль мирового жандарма, которую он самолично присвоил», добавил Небензя.