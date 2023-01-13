Браузер Chrome для Android получит функцию многозадачности

SIBNET.RU В TELEGRAMМобильная версия Google Chrome для Android получит возможность одновременной работы с двумя окнами. Это позволяет разграничивать рабочее пространство и выполнять сразу несколько задач.

Тематический ресурс Chrome Unboxed обнаружил в бета-версии Chrome для Android функцию Instance Switcher. Она позволяет открыть два экземпляра браузера и одновременно работать с сайтами в них. Окна могут существовать независимо друг от друга и даже функционировать под разными учетными записями Google.

Открытие окна схоже с созданием вкладки. При нажатии на «Три точки» появляется дополнительный пункт «Новое окно». Экран делится пополам и в каждой версии браузера можно одновременно открывать сайты.

Разделив экран, например, можно одновременно смотреть YouTube и листать страницы в соцсети или разграничить личный аккаунт и рабочий в разных окнах и просматривать информацию сразу в обоих.

Официального анонса Instance Switcher от Google не было. Опция доступна бета-тестерам версии Google Chrome 108.0.5359.128. Эксперты Chrome Unboxed отметили, что ее использование требует большого количества оперативной памяти.

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