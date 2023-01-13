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Кремль начал готовить переизбрание Путина в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентским выборам 2024 года, он исходит из того, что действующий глава государства Владимир Путин примет в них участие.

Представители внутриполитического блока администрации прорабатывают различные сценарии выборов и исходят из того, что кампания пройдет по плану, в 2024 году, а Путин примет в ней участие, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ближайшие президентские выборы должны состояться 17 марта 2024 года, а избирательная кампания стартует после их официального назначения Советом Федерации в декабре 2023-го, то есть менее чем через год. Предыдущие президентские выборы-2018 были назначены 17 декабря 2017 года, а Путин анонсировал свое участие в них 6 декабря.

Пока проработка носит предварительный характер: четких контуров идеологической составляющей еще нет, хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства.

Представители Кремля также намерены внимательно следить за региональными выборами 2023 года, чтобы учесть их опыт на будущих федеральных.

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