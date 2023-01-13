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Пожертвование Нагиева в 200 млн на СВО оказалось неправдой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © nagiev.universal, vk.com/nagiev.universal

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев опроверг слухи о том, что пожертвовал крупную сумму денег на поддержку военной спецоперации на Украине. Речь шла о 200 миллионах рублей.

«Такой суммы у меня, к сожалению, нет», — прокомментировал слухи Нагиев телеграм-каналу «Москва 24».

Информация о пожертвовании появилась в соцсетях в четверг. Сообщалось, что некий шоумен по имени Дмитрий пожертвовал на СВО 200 миллионов. Спустя некоторое время публикация с этой информацией была удалена.

Дмитрий Нагиев не высказывал свою позицию по отношению к спецоперации. Но в сентябре 2022 года в его соцсети появилась запись: «Может, хватит». Подписчики восприняли это как позицию ведущего.

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