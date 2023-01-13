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Россияне набрали кредитов на рекордные 27 трлн рублей

Источник:
«Известия»
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Деньги купюра банкнота
Деньги купюра банкнота
Фото: © Sibnet.ru

Объем долгов населения перед кредитными организациями, по данным на 1 декабря 2022 года, составил рекордные 27,09 триллиона рублей, следует из статистики Банка России.

Показатель увеличился на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го, или почти на 2,5 триллиона рублей, проанализировали «Известия» данные ЦБ.

Из общего роста кредитного портфеля более 80% было обеспечено ипотекой, сообщили в Банке России. Там добавили: на начало 2023 года объем потребительских ссуд составил порядка 12 триллиона рублей.

Долговой портфель россиян увеличился более чем на 12%, что стало довольно значительным ростом для прошлого года, отметил генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

Он подчеркнул, что лидером оказались программы ипотеки: портфель таких ссуд увеличился на 37%. Это связано с действием государственных программ жилищного кредитования, а также совместных предложений банков и застройщиков с маркетинговыми нулевыми ставками.

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