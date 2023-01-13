Iran Khodro объявил о первых поставках авто в Россию

Иранский автопроизводитель Iran Khodro планирует в 2023 году экспортировать в Россию 2 тысячи автомобилей, сообщил глава компании Мехди Хатиби.

«К концу этого года мы экспортируем на российский рынок около 2 тысяч машин Tara и Dena», — цитирует Хатиби издание Khodrobank.

Седан Iran Khodro Tara был представлен на выставке запчастей и автокомпонентов MIMS-2022 в августе прошлого года. Машина построена на платформе Peugeot 301 и оснащена 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 113 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Iran Khodro Dena — тоже седан, создан на базе Peugeot 405. Оснащается двигателем 1,6-литра мощностью 113 лошадиных сил или его турбированным вариантом мощностью 150 лошадиных сил . Коробка передач — 5-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатый «автомат».

Информации о сертификации автомобилей в России, а также создании дилерской сети пока не было.

Машины Iran Khodro уже продавались в России около 20 лет назад — это был седан Samand.