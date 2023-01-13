МИД заявил о борьбе России с альянсом западного ВПК и Украины

Россия на деле противостоит не Киеву, а военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«О перспективах дипломатического урегулирования сейчас говорить непросто. По сути, мы имеем дело не с Киевом. Он — орудие в руках Запада, прежде всего США», — сказал Полищук в интервью ТАСС.

По его словам, «на деле Россия противостоит не Украине, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором украинцы выполняют функции инструмента вооруженной борьбы с Россией, а страны альянса — роль тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний».

Он отметил, что недостатка в предложениях посредничества и так называемых добрых услуг для урегулирования украинского кризиса не наблюдается — «их уже порядка 20».

«К сожалению, не все они искренние и заслуживают доверия. В первую очередь, это относится к странам, которые ввели незаконные санкции против России и поставляют на Украину вооружения, становясь тем самым стороной конфликта. Непонятно, как это может сочетаться с их посредническими амбициями», — заключил Полищук.