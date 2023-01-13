Активность ЧВК «Вагнер» встревожила США

Активность российской частной военной компании «Вагнер» встревожила США, и Вашингтон пытается нейтрализовать эту угрозу, заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле.

«Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», — цитирует ТАСС Шолле.

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Американская газета Politico утверждает, что вашингтонская администрация активизирует сбор данных о деятельности ЧВК «Вагнер», в том числе якобы в Сербии и Центрально-Африканской Республике.

Как утверждается в материале со ссылкой на сведения, полученные из дипломатической переписки, «должностные лица США все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины».