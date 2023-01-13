Жители красноярского поселка сообщили о рекордных морозах до -75

Температура воздуха в поселке Ессей в Красноярском крае опустилась до минус 73-75 градусов Цельсия, сообщили местные жители. Официально самая низкая температура в России была зарегистрирована в якутском селе Оймякон — минус 71 градус.

Местный житель Андрей Мирошко заявил РИА Новости, что мороз минус 73–75 градусов пришел в поселок в ночь с 10 на 11 января. Другие жители Ессея рассказали телеканалу ТВК, что это самая низкая температура в поселке на их памяти, а обычно зимой температура воздуха опускается здесь до минус 45-50 градусов.

В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не смогли подтвердить сообщения жителей, поскольку в Ессее нет метеостанций.

Ессей — поселок на севере Эвенкийского района Красноярского края. Сейчас в нем живут 734 человека. Центральное отопление в поселении есть только в соцучреждениях, частные дома отапливаются с помощью электричества или дровами.

Самая низкая температура в Оймяконе была установлена в 1924 году — минус 71,2 градуса Цельсия.