Геймплей Atomic Heart попал в Сеть

Геймплей игры Atomic Heart от российской студии Mundfish слили в Сеть. В ролике длительностью 14 минут показаны схватки с противниками и особые способности главного героя.

Так, на опубликованных кадрах протагонист разрушает роботов с помощью подручных средств и специального оружия, а также использование способностей левитации.

Кроме этого, персонаж применяет некий электрический луч для нанесения повреждений роботам. Присутствует и короткий эпизод, в котором главный герой водит автомобиль.

Игра представляет собой шутер от первого лица, действие которого разворачивается в альтернативном СССР. В центре сюжета — восстание роботов в 1955 году, которое предстоит остановить майору Сергею Нечаеву.

Atomic Heart выйдет 21 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. В России купить и скачать игру можно будет только в сервисе VK Play.