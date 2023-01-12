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Геймплей Atomic Heart попал в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mundfish.com

Геймплей игры Atomic Heart от российской студии Mundfish слили в Сеть. В ролике длительностью 14 минут показаны схватки с противниками и особые способности главного героя.

Так, на опубликованных кадрах протагонист разрушает роботов с помощью подручных средств и специального оружия, а также использование способностей левитации.

Кроме этого, персонаж применяет некий электрический луч для нанесения повреждений роботам. Присутствует и короткий эпизод, в котором главный герой водит автомобиль.

Игра представляет собой шутер от первого лица, действие которого разворачивается в альтернативном СССР. В центре сюжета — восстание роботов в 1955 году, которое предстоит остановить майору Сергею Нечаеву.

Atomic Heart выйдет 21 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. В России купить и скачать игру можно будет только в сервисе VK Play.

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