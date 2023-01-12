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Путин поддержал повышение призывного возраста

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент Владимир Путин концептуально поддержал идею об изменении границ призывного возраста, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства напомнил, что соответствующая аргументация должна быть представлена Министерством обороны — только в этом случае последуют законодательные изменения.

«Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно, и следует воспринимать информацию Министерства обороны», — сказал Песков.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее сообщил об изменении возрастных границ призыва этой весной. По его словам, во время весеннего призыва 2023 года призывать смогут граждан от 18 до 30 лет.

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно изменить границы призывного возраста в декабре 2022 года. По его словам, планируется поднять возраст зачисления на военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет.

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