НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

«Кракен» пробудился: что известно о новом штамме коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
274 0
Фото: © sputnikvaccine.com
Самый заразный штамм коронавируса «кракен» впервые обнаружен в России — случай инфицирования зафиксирован в Пензенской области. По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, этот подвид вируса SARS-CoV-2 очень быстро распространяется по всему миру. Что известно об «кракене», чем он опасен и помогают ли от него вакцины?

На сегодня в России доминирует линейка разновидностей штамма «омикрон», тогда как во второй половине 2021 года россияне в основном заражались «дельтой». При этом в США практически половина всех заражений коронавирусом уже приходится на «кракен».

Что известно о «кракене»?

Штамм коронавируса «кракен» был впервые зарегистрирован в США в первых числах декабря 2022 года. В первую неделю 2023 года новый штамм начал активно распространяться в Европе — случаи заражения зарегистрированы в 28 странах. Он также проник в Африку и Новую Зеландию.

Ученые установили, что «кракен» возник в результате мутации «омикрона» — слияния двух его вариантов BA.2.75 и BA.2.10.1. При этом если раньше штаммы возникали из-за замены азотистого основания в структуре ДНК или РНК, то теперь речь идет о новой комбинации генов в результате обмена частями РНК.

Название вируса придумал канадский профессор биологии Райан Грегори, оно взято из греческой мифологии и символизирует огромное морское чудовище. По его мнению, это лучший способ донести до общественности угрозу штамма, который постоянно эволюционирует.

Чем новый штамм опасен?

Штамм коронавируса «кракен» вызвал тревогу исследователей и медиков своей способностью обходить естественный иммунитет, а также защиту, которую обеспечивают популярные вакцины.

По предварительным данным, у него самая высокая заразность среди всех остальных штаммов. «Кракен» также отличается невосприимчивостью к выработанным ранее антителам — это означает, что ранее переболевшие коронавирусом и вакцинированные люди не имеют от него защиты.

Особую опасность нового штамма медики видят в том, что время распространения инфекции выпало на период сезонных ОРВИ, гриппа. В это время организм ослаблен и восприимчив к инфекции. У зараженных также повышаются риски обострений хронических заболеваний.

По данным вирусологов, штамм коронавируса «Кракен» имеет инкубационный период от 7 до 9 дней. В это время у заболевшего человека нет симптомов болезни, хотя он несет опасность для окружающих и может заражать их инфекцией.

Какие симптомы штамма «кракен»?

По своим симптомам новый штамм коронавируса практически ничем не отличается от «омикрона», который по сравнению с предыдущими вариантами SARS-CoV-2 дает относительно более легкое течение болезни.

Признаки заболевания напоминают сезонную ОРВИ:

  • температура — от 38 градусов и выше
  • насморк
  • затрудненное дыхание
  • боль в горле
  • боль в мышцах и суставах
  • кашель
  • слабость
  • головная боль

На сайте «Коронавирус Контроль» указывается, что «кракен» особо опасен для пожилых и ослабленных людей, детей младше трех лет, беременных и кормящих женщин. При первых признаках заболевания специалисты рекомендуют сразу обращаться к медикам.

Следует избегать самолечения — необходимые препараты может назначить только врач, который будет руководствоваться общей клинической картиной, состоянием, возрастом пациента, а также наличием хронических заболеваний.

Меры профилактики заболевания при этом остаются прежними — прежде всего, мытье рук, сокращение контактов, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, регулярное проветривание помещений.

Тема: Коронакризис
Коронавирус у беременных: есть ли шанс на здоровые роды?
Супермутант «омикрон»: что известно о новом штамме коронавируса?
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
Китай внезапно накрыла пандемия
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Командующий СВО: почему Герасимов сменил Суровикина
Госдума призвала Турцию не держать русских за дураков
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поддержал повышение призывного возраста
Экс‑посол США заявил о недоверии слухам о нездоровье Путина
Новый вариант омикрон‑штамма «кракен» появился в России
Российская армия получила партию танков Т‑90М «Прорыв»
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

the_great_white

А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь...

DEMON01

а может это школьницу надо выгнать из школы ,а родителей оштрафовать за не надлежащееисполнение своих...

Qprovessional

если станет известно о передаче вооружений, то необходимо заставить Анкару отказаться подобной поддержки...

Snikolas

Российская Армия лучшая в мире, Слава Великой России!!!