«Кракен» пробудился: что известно о новом штамме коронавируса

Самый заразный штамм коронавируса «кракен» впервые обнаружен в России — случай инфицирования зафиксирован в Пензенской области. По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, этот подвид вируса SARS-CoV-2 очень быстро распространяется по всему миру. Что известно об «кракене», чем он опасен и помогают ли от него вакцины?

На сегодня в России доминирует линейка разновидностей штамма «омикрон», тогда как во второй половине 2021 года россияне в основном заражались «дельтой». При этом в США практически половина всех заражений коронавирусом уже приходится на «кракен».

Что известно о «кракене»?

Штамм коронавируса «кракен» был впервые зарегистрирован в США в первых числах декабря 2022 года. В первую неделю 2023 года новый штамм начал активно распространяться в Европе — случаи заражения зарегистрированы в 28 странах. Он также проник в Африку и Новую Зеландию.

Ученые установили, что «кракен» возник в результате мутации «омикрона» — слияния двух его вариантов BA.2.75 и BA.2.10.1. При этом если раньше штаммы возникали из-за замены азотистого основания в структуре ДНК или РНК, то теперь речь идет о новой комбинации генов в результате обмена частями РНК.

Название вируса придумал канадский профессор биологии Райан Грегори, оно взято из греческой мифологии и символизирует огромное морское чудовище. По его мнению, это лучший способ донести до общественности угрозу штамма, который постоянно эволюционирует.

Чем новый штамм опасен?

Штамм коронавируса «кракен» вызвал тревогу исследователей и медиков своей способностью обходить естественный иммунитет, а также защиту, которую обеспечивают популярные вакцины.

По предварительным данным, у него самая высокая заразность среди всех остальных штаммов. «Кракен» также отличается невосприимчивостью к выработанным ранее антителам — это означает, что ранее переболевшие коронавирусом и вакцинированные люди не имеют от него защиты.

Особую опасность нового штамма медики видят в том, что время распространения инфекции выпало на период сезонных ОРВИ, гриппа. В это время организм ослаблен и восприимчив к инфекции. У зараженных также повышаются риски обострений хронических заболеваний.

По данным вирусологов, штамм коронавируса «Кракен» имеет инкубационный период от 7 до 9 дней. В это время у заболевшего человека нет симптомов болезни, хотя он несет опасность для окружающих и может заражать их инфекцией.

Какие симптомы штамма «кракен»?

По своим симптомам новый штамм коронавируса практически ничем не отличается от «омикрона», который по сравнению с предыдущими вариантами SARS-CoV-2 дает относительно более легкое течение болезни.

Признаки заболевания напоминают сезонную ОРВИ:

температура — от 38 градусов и выше

насморк

затрудненное дыхание

боль в горле

боль в мышцах и суставах

кашель

слабость

головная боль

На сайте «Коронавирус Контроль» указывается, что «кракен» особо опасен для пожилых и ослабленных людей, детей младше трех лет, беременных и кормящих женщин. При первых признаках заболевания специалисты рекомендуют сразу обращаться к медикам.

Следует избегать самолечения — необходимые препараты может назначить только врач, который будет руководствоваться общей клинической картиной, состоянием, возрастом пациента, а также наличием хронических заболеваний.

Меры профилактики заболевания при этом остаются прежними — прежде всего, мытье рук, сокращение контактов, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, регулярное проветривание помещений.