Эксперты спрогнозировали появление в России 5‑7 новых автобрендов

Ассоциация автомобильного бизнеса прогнозирует, что в 2023 в России появятся как минимум 5-7 новых автомобильных брендов.

«Мы ожидаем, что еще минимум 5-7 новых брендов появится в 2023 году. Минимум, а то и больше. Рынок так или иначе будет развиваться, емкость рынка существует, потребность в автомобилях существует», — заявил глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев на пресс-конференции в четверг.

Калицев не стал называть конкретные автомобильные бренды. По его словам, речь идет в том числе о китайских автомобильных марках.

АЕБ считает, что в 2023 году в России будет продано 770 тысяч машин, что на 12% превысит показатель 2022 года.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» в прошлом году подсчитала, что только 14 автомобильных брендов из 60 остались на российском рынке. Она не учитывала возрожденный российский бренд «Москвич» и новую марку Evolute.