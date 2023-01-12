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Российская армия получила партию танков Т‑90М «Прорыв»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

«Уралвагонзавод» отправил Минобороны России новую партию модернизированных новейших танков Т-90М «Прорыв», сообщила пресс-служба компании.

«"Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех") успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв". Партия бронетехники уже отправлена в адрес Министерства обороны России», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что конвейеры по выпуску танков в Нижнем Тагиле работают круглосуточно.

По словам вице-премьера российского правительства Дениса Мантурова, на танках установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи и более мощный двигатель.

«Они оснащены современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели. УВЗ в срок выполнил поставленную по гособоронзаказу задачу», — отметил Мантуров.

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