«Калашников» произвел рекордное количество оружия

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Концерн «Калашников» в 2022 году нарастил оружейное производство на 40% в сравнении с объемами предыдущего года, показав рекордный результат за последние 20 лет, сообщает пресс-служба концерна.
«Дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года», — говорится в сообщении об итогах деятельности концерна за 2022 год.
«Калашников» в прошлом году выполнил 45 контрактов в рамках гособоронзаказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества и организовал лицензионное производство по одному контракту, уточнили в пресс-службе.
«Это самые большие договоры в истории предприятия», — говорится в сообщении.
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