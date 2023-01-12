«Калашников» произвел рекордное количество оружия

Концерн «Калашников» в 2022 году нарастил оружейное производство на 40% в сравнении с объемами предыдущего года, показав рекордный результат за последние 20 лет, сообщает пресс-служба концерна.

«Дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года», — говорится в сообщении об итогах деятельности концерна за 2022 год.

«Калашников» в прошлом году выполнил 45 контрактов в рамках гособоронзаказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества и организовал лицензионное производство по одному контракту, уточнили в пресс-службе.

«Это самые большие договоры в истории предприятия», — говорится в сообщении.