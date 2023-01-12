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Apple выпустит ноутбук с сенсорным экраном

Источник:
Sibnet.ru
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Ноутбук Apple MacBook Pro
Фото: © Dmitry Chernyshov / Unsplash License

Apple работает над внедрением сенсорных экранов в Mac. В компании долгое время отказывались от подобной концепции и считали, что она может навредить продажам iPad. 

Первым ноутбуком с тачскрином станет MacBook Pro с OLED-экраном, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в Apple. Разработке уделяется много внимания и компьютер могут презентовать уже в 2025 году.

Идея создания ноутбуков с сенсорным экраном высказывалась и ранее, но против нее выступил Стив Джобс, заявив, назвав подобную концепцию неудобной и «эргономически ужасной». Он считал, что их некомфортно использовать в вертикальном положении.

Компания долгое время утверждала, что iPad — лучший вариант для желающих использовать сенсорный интерфейс. А создание лаптопа с тачскрином может негативно сказаться на продажах планшетов и испортить авторитет ноутбуков.

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По оценке Bloomberg недавнее возрождение Mac сделало лаптопы Apple более прибыльным направлением, чем iPad. Компания попытается сохранить компьютерную линейку и нововведения помогут поддержать к ней интерес пользователей.

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