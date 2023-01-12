Правительство займется повышением уровня цифровой грамотности россиян

Минцифры планирует к 2024 году повысить уровень цифровой грамотности россиян до 75%. Это будет достигнуто с помощью показа ненавязчивых просветительских роликов детям от 6 лет.

Проект реализуется в рамках программы «Цифровой ликбез» и направлен на повышение цифровой грамотности детей от 6 лет, сообщают «Вести» со ссылкой на директора департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяну Трубникову. Разработчики рассчитывают с его помощью научить школьников противостоять сетевым угрозам.

Холдинг VK и АНО «Цифровая экономика» подготовят серию образовательных роликов для школьников, рассказывающих о том, как распознать мошеннический ресурс, как защитить личную информацию в сети и как справляться с кибербуллингом.

«Минцифры РФ постоянно ведет работу по повышению уровня цифровой грамотности населения нашей страны: к 2024 году этот показатель должен быть доведен до 75%. В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" уже реализуется множество проектов для усиления цифровых компетенций», — цитируют «Вести» Трубникову.

Информации об уровне цифровой грамотности россиян за 2022 год пока нет. За 2019-2021 годы он увеличился с 27% до 32%. Рост был обусловлен самоизоляцией в период пандемии коронавируса и ростом количества удаленных вакансий.