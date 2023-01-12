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Треть россиян оказалась зависимой от государственных выплат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Порядка 33% граждан России (43,7 миллиона) нуждаются в различных государственных пособиях, следует из опубликованных данных Федеральной службы государственной статистики.

Так, из 128,6 миллиона опрошенных при переписи человек каждый третий упомянул о государственных пособиях в качестве источника доходов. Всего источники средств к существованию указали 87% от всего населения.

Среди наиболее распространенных государственных пособий, в которых нуждаются россияне, оказались: пенсии, пособия по безработице, социальные пособия (выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей), льготы и субсидии.

При этом сильнее всех от государственных выплат зависят пожилые граждане в возрасте от 60 лет. Кроме того, значительная часть граждан являются иждивенцами — на обеспечении у других лиц находится каждый четвертый россиянин (32,5 миллиона).

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