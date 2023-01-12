Губернатор потребовал организовать крещенские купания в Красноярске

Мэрия Красноярска отменила решение о запрете крещенских купаний после требования губернатора Красноярского края Александра Усса.

Мэрия Красноярска в среду сообщила, что в городе не будут проводить крещенские купания из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 61,5%.

Усс не согласился с позицией мэрии. В телеграм-канале он написал, что должны быть созданы условия для проведения обряда, так как «крещенские купания — многовековая народная традиция, символ обновления».

«Сейчас определяем, где будут организованы купели. Конечно, будем ориентироваться на традиционные для жителей места. Безопасность при организации крещенских купелей — задача, которую необходимо выполнить на высоком уровне», — написал телеграм-канале мэр Красноярска Владислав Логинов.