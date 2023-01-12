Daily Mail связало ЧП с самолетами в России с санкциями Запада

Британское издание Daily Mail выпустило заметку о «рекордном количестве» ЧП с самолетами в России, связав их с последствиями санкций, введенных Западом против страны.

«Российские гражданские самолеты пережили рекордное количество драматических происшествий после того, как западные санкции не позволили флотам закупать основные детали», — говорится в материале Daily Mail.

Издание подсчитало, что только в начавшемся 2023 году в стране было зарегистрировано 16 серьезных инцидентов в авиаотрасли.

Daily Mail в качестве примеров привело жесткую посадку Ан-2 в Ненецком автономном округе, где погибли два человека, открывшуюся во время полета дверь у Ан-26, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы Boeing 737-800 в Норильске.

«Могут произойти серьезные аварии — это только вопрос времени», — процитировало Daily Mail анонимного авиационного аналитика.

По мнению издания, проблемы, с которыми столкнулись российские авиакомпании, — «явный признак того, что санкции — спустя несколько месяцев после введения — оказывают влияние на экономику».