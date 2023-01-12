НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Daily Mail связало ЧП с самолетами в России с санкциями Запада

Источник:
Sibnet.ru
331 3
Фото: © Sibnet.ru

Британское издание Daily Mail выпустило заметку о «рекордном количестве» ЧП с самолетами в России, связав их с последствиями санкций, введенных Западом против страны.

«Российские гражданские самолеты пережили рекордное количество драматических происшествий после того, как западные санкции не позволили флотам закупать основные детали», — говорится в материале Daily Mail.

Издание подсчитало, что только в начавшемся 2023 году в стране было зарегистрировано 16 серьезных инцидентов в авиаотрасли.

Daily Mail в качестве примеров привело жесткую посадку Ан-2 в Ненецком автономном округе, где погибли два человека, открывшуюся во время полета дверь у Ан-26, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы Boeing 737-800 в Норильске.

«Могут произойти серьезные аварии — это только вопрос времени», — процитировало Daily Mail анонимного авиационного аналитика.

По мнению издания, проблемы, с которыми столкнулись российские авиакомпании, — «явный признак того, что санкции — спустя несколько месяцев после введения — оказывают влияние на экономику».

Еще по теме
Эстония приготовила план конфискации российских активов
Шведский экономист перечислил причины стойкости России
Западные власти арестовали 13 лайнеров «Аэрофлота»
Экономист предсказал ужесточение санкций против России
смотреть все
Экономика #Санкции #Авиа #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
Жириновский предсказал дату завершения конфликта на Украине
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Госдума призвала Турцию не держать русских за дураков
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Оценена вероятность «развала» России до 2033 года
39
Кондолиза Райс заявила, что Россия не отдаст Донбасс
36
Россия денонсирует конвенцию об ответственности за коррупцию
30
ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Соледар
29
Армения отказалась проводить учения ОДКБ