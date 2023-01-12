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ЦБ попросили запретить банкам включать страховку в кредит

Источник:
«Коммерсанту»
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Фото: NVO / CC BY 2.5

«Международная конфедерация обществ потребителей» направила в Банк России предложение о запрете для банков включать страховку в тело кредита.

В январе — сентябре 2022 года поступило 4 тысячи жалоб по вопросам недобросовестных продаж, что на 34% больше показателя аналогичного периода 2021 года. В прошлом году количество обращений, касающихся навязывания страховых услуг при потребительском кредитовании, возросло почти в четыре раза по сравнению с 2021 годом, рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе финансового омбудсмена.

Как пояснил управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, включение страховки в тело кредита при этом является законным: страховка выступает условием для оформления займа, и клиент подписывается под этим. В то же время банки используют это в свою пользу, а потребители не знают о своих правах, указал он.

По данным конфедерации, плата за страховку может достигать 18% от суммы кредита или сотен тысяч рублей, а ставка при отказе от страховки может вырасти на 5–20%.

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