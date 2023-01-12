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Признание Валиевой спортсменкой года назвали незаслуженным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский комитет России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала незаслуженным признание фигуристки Камилы Валиевой спортсменкой года.

Жители России чаще всего называли именно Валиеву спортсменкой 2022 года в опросе ВЦИОМ. Он набрала 7%. Лыжник Александр Большунов оказался на втором месте (5%), хоккеист Александр Овечкин — на третьем (4%).

«Я считаю, что это незаслуженно, потому что лыжница Наталья Непряева была круче гораздо. Овечкина я что-то не видела на Олимпиаде. Я рада за Сашу (Овечкина), безусловно, тоже, но я считаю, что Большунов более достойный человек на сегодняшний день», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Валиева в 2022 году завоевала золотые медали чемпионата Европы и Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях. Большунов принес России три золота, серебро и бронзу Олимпийских игр. Непряева выиграла две гонки на Олимпиаде, там же стала бронзовым призером. Овечкин в прошлом году отметился несколькими рекордами в НХЛ.

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pvabaley

Это родителей таких вот детей надо наказывать,раньше попробуй на учителя пожалуйся дома,еще и дома выхватиш...

Disobedient

Пакет то с содержимым с собой хоть увез, или намусорил?)))

the_great_white

А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь...

Qprovessional

если станет известно о передаче вооружений, то необходимо заставить Анкару отказаться подобной поддержки...