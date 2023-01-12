Признание Валиевой спортсменкой года назвали незаслуженным

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала незаслуженным признание фигуристки Камилы Валиевой спортсменкой года.

Жители России чаще всего называли именно Валиеву спортсменкой 2022 года в опросе ВЦИОМ. Он набрала 7%. Лыжник Александр Большунов оказался на втором месте (5%), хоккеист Александр Овечкин — на третьем (4%).

«Я считаю, что это незаслуженно, потому что лыжница Наталья Непряева была круче гораздо. Овечкина я что-то не видела на Олимпиаде. Я рада за Сашу (Овечкина), безусловно, тоже, но я считаю, что Большунов более достойный человек на сегодняшний день», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Валиева в 2022 году завоевала золотые медали чемпионата Европы и Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях. Большунов принес России три золота, серебро и бронзу Олимпийских игр. Непряева выиграла две гонки на Олимпиаде, там же стала бронзовым призером. Овечкин в прошлом году отметился несколькими рекордами в НХЛ.