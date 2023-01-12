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Фильм «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Операция "Фортуна": Искусство побеждать»

Фильм «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» режиссера Гая Ричи претендует стать главной новинкой недели, в прокат лента вышла в четверг, 12 января.

Сюжет «Операции "Фортуна"» повествует об элитном разведчике. Орсон Форчун получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть.

Герой вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону — судьба человечества, и в этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда.

Среди других премьер недели — американское семейное фэнтези «Каспер. Легенда возвращается», нидерландская комедия «Одни на каникулах», американский фильм ужасов «Кровь», испанская комедия «Битва шефов», российский мультфильм «Умка в кино» и два индийских боевика «Сволочи» и «Варису».

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Топ комментариев

pvabaley

Это родителей таких вот детей надо наказывать,раньше попробуй на учителя пожалуйся дома,еще и дома выхватиш...

Disobedient

Пакет то с содержимым с собой хоть увез, или намусорил?)))

the_great_white

А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь...

Qprovessional

если станет известно о передаче вооружений, то необходимо заставить Анкару отказаться подобной поддержки...