Фильм «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» вышел в прокат

Фильм «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» режиссера Гая Ричи претендует стать главной новинкой недели, в прокат лента вышла в четверг, 12 января.

Сюжет «Операции "Фортуна"» повествует об элитном разведчике. Орсон Форчун получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть.

Герой вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону — судьба человечества, и в этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда.

Среди других премьер недели — американское семейное фэнтези «Каспер. Легенда возвращается», нидерландская комедия «Одни на каникулах», американский фильм ужасов «Кровь», испанская комедия «Битва шефов», российский мультфильм «Умка в кино» и два индийских боевика «Сволочи» и «Варису».