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Госстипендии студентам предложили установить не ниже МРОТ

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Фракция ЛДПР внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий государственные стипендии для студентов не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов.

Законопроект предполагает установление студентам, аспирантам, ординаторам, обучающимся очно на бюджетных местах, государственные стипендии «не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда», привел Нилов в своем телеграм-канале пояснительную записку к документу.

По словам авторов инициативы, размер государственной академической стипендии для студентов вузов в 2023 году составит 1 825 рублей. «На такую стипендию невозможно прожить, поэтому согласно данным Высшей школы экономики более половины студентов так или иначе совмещают учебу и работу», — говорится в пояснительной записке.

«Это отнимает время от занятий, а порой заставляет перспективного студента бросить вуз или уйти в академический отпуск, что сказывается на качестве образования», — сказано в документе. 

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