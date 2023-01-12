Больше половины мужчин отказались от ЗОЖ в 2022 году

Доля мужчин, не ведущих здоровый образ жизни, выросла в 2022 году, а у женщин прослеживается обратная тенденция. На это могли повлиять события прошлого года — специальная военная операция и мобилизация.

В России в 2022 году значительно выросла доля мужчин старше 15 лет, не придерживающихся здорового образа жизни — до 54,9%. А годом ранее только 40,4% представителей сильного пола не следили за здоровьем. Рост мужчин-«антизожников» может быть связан с негативными, стрессовыми событиями 2022 года.

«Причиной резких изменений, вероятно, стало участие России в военных действиях и, возможно даже в большей степени, проведение мобилизации», — цитирует РБК научного сотрудника лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игоря Ефремова.

Среди женщин Росстат зафиксировал обратную тенденцию, они стали тщательнее следить за образом жизни. Так, за два года доля женщин, придерживающихся ЗОЖ, выросла с 63% до 71%.

Разница в динамике может указывать на то, что основным фактором резкого ухудшения образа жизни мужчин стала, в том числе, частичная мобилизация.

«Поскольку для женщин это не представляет персональной физической угрозы, это не повлияло на их поведение так сильно, как на поведение мужчин», — резюмировал эксперт.