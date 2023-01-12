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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков не увидел перспектив для мирных переговоров с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Перспективы мирных переговоров с Украиной не просматриваются, пока в стране законом запрещено вести диалог с Россией, а Запад не позволяет Киеву проявлять «гибкость», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами диалог, и в условиях, когда западники очевидно не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — цитирует ТАСС Пескова.

Так представитель Кремля прокомментировал заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что РФ выражает готовность к переговорам с украинской стороной.

По словам Пескова, «Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров». Пресс-секретарь президента России утверждает, что для Москвы достижение своих целей «мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

pvabaley

Это родителей таких вот детей надо наказывать,раньше попробуй на учителя пожалуйся дома,еще и дома выхватиш...

Disobedient

Пакет то с содержимым с собой хоть увез, или намусорил?)))

the_great_white

А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь...

Qprovessional

если станет известно о передаче вооружений, то необходимо заставить Анкару отказаться подобной поддержки...