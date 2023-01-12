Синоптик объяснил частую изменчивость погоды зимой

Зимой изменчивость погоды выше, чем летом, это связано небольшим влиянием солнечной энергии, объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В зимний период солнечная энергия оказывает очень небольшое влияние на температурный режим, прокомментировал Вильфанд РИА Новости.

Синоптик отметил, что зимой в течение суток погода меняется в два раза чаще, чем летом.

Вильфанд добавил, что такие резкие скачки температуры, которые происходят в Центральной России в этом январе, случаются редко. Этому способствовали магнитные солнечные бури, которые произошли на Солнце в первые дни года.

Долгожданное потепление придет в российские города в предстоящие выходные. В Москве будет до минус 2 градусов, в Сибири и на Урале — в среднем 16 градусов мороза.