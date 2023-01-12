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Синоптик объяснил частую изменчивость погоды зимой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Зимой изменчивость погоды выше, чем летом, это связано небольшим влиянием солнечной энергии, объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В зимний период солнечная энергия оказывает очень небольшое влияние на температурный режим, прокомментировал Вильфанд РИА Новости.

Синоптик отметил, что зимой в течение суток погода меняется в два раза чаще, чем летом.

Вильфанд добавил, что такие резкие скачки температуры, которые происходят в Центральной России в этом январе, случаются редко. Этому способствовали магнитные солнечные бури, которые произошли на Солнце в первые дни года.

Долгожданное потепление придет в российские города в предстоящие выходные. В Москве будет до минус 2 градусов, в Сибири и на Урале — в среднем 16 градусов мороза.

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Жизнь #Гео
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