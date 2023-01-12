Назначен новый командующий группировкой войск в зоне СВО

Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск спецоперации на Украине.

Сергей Суровикин, который до этого возглавлял группировку, стал заместителем Герасимова. Заместителями Герасимова также назначены командующий сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким.

В сообщении Минобороны уточняется, что повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач.

Кроме этого, решение вызвано необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск и повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск.

Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск 8 октября 2022 года. Валерий Герасимов был назначен начальником Генштаба указом президента 9 ноября 2012 года.