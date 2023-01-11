Киев недооценил российских мобилизованных

Многие мобилизованные российские военные за три месяца в зоне спецоперации на Украине научились воевать, а Киев недооценил новобранцев Вооруженных сил РФ, признали европейские эксперты.

В ходе наступления на Соледар российская армия учла применение систем залпового огня HIMARS и перевели склады с амуницией за сотню километров от линии фронта, пишет итальянская газета la Repubblica.

Автор публикации отмечает, что союзники Украины «ошибаются в восприятии мобилизованных», которые нередко представляются западными СМИ, как боевые части с низким моральных духом и слабой подготовкой.

«Сотня страшилок о том, как несчастны русские мобилизованные, отправленные на фронт без подготовки и без снаряжения, заставили нас забыть, что в этом конфликте количество — это качество: 300 тысяч человек не могут все быть непригодными для того, чтобы быть солдатами», — подчеркивает издание.