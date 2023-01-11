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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев недооценил российских мобилизованных

Источник:
la Repubblica
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Фото: © «Ростех»

Многие мобилизованные российские военные за три месяца в зоне спецоперации на Украине научились воевать, а Киев недооценил новобранцев Вооруженных сил РФ, признали европейские эксперты.

В ходе наступления на Соледар российская армия учла применение систем залпового огня HIMARS и перевели склады с амуницией за сотню километров от линии фронта, пишет итальянская газета la Repubblica.

Автор публикации отмечает, что союзники Украины «ошибаются в восприятии мобилизованных», которые нередко представляются западными СМИ, как боевые части с низким моральных духом и слабой подготовкой.

«Сотня страшилок о том, как несчастны русские мобилизованные, отправленные на фронт без подготовки и без снаряжения, заставили нас забыть, что в этом конфликте количество — это качество: 300 тысяч человек не могут все быть непригодными для того, чтобы быть солдатами», — подчеркивает издание.

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Топ комментариев

pvabaley

Это родителей таких вот детей надо наказывать,раньше попробуй на учителя пожалуйся дома,еще и дома выхватиш...

mosquito__2010

С такими требованиями это равносильно тому что нет никакой формулы мира. Украина это сборище суицидников...

Disobedient

Пакет то с содержимым с собой хоть увез, или намусорил?)))

Uynachalnica

То есть десять лет заявлений о 70% новейшей техники в войсках, это совсем не об ударном оружии, а чисто...