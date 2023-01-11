Госдума призвала Турцию не держать русских за дураков

Возможная передача вооружений Киеву со стороны Турции будет означать, что турки сами рубят сук, на котором сидят, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Не советую турецкой стороне держать русских за дураков. Поставка оружия террористическому режиму на Украине, если это подтвердится официально, с одной стороны будет расценено как предательство, а с другой — турки фактически сами рубят сук, на котором сидят», — сказал он.

Шеремет отметил, что если станет известно о передаче вооружений, то необходимо заставить Анкару отказаться подобной поддержки Киева за счет давления в экономической сфере. Он также добавил, что президенту Турции Эрдогану стоит помнить о характере отношений с Россией.

«Турецкому лидеру стоит помнить, что у него есть один надежный союзник в лице России на международный арене, который не носит камня за пазухой, никогда не предаст и не воткнет нож в спину», — подчеркнул депутат.