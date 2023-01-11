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Названы самые опасные страны мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рейтинг самых опасных стран мира в 2023 году возглавила Венесуэла, там на каждые 100 тысяч населения приходится более 83 преступлений. Результаты исследования опубликованы на портале World Population Review.

На втором месте — Папуа-Новая Гвинея с показателем 80 преступлений. Третье место заняла Южная Африка — 76 преступлений. Четвертое место в списке у Афганистана (75 преступлений), в пятерку также попал Гондурас (74 преступления).

Для составления рейтинга преступности аналитики проанализировали количество преступлений на каждые 100 тысяч человек. Среди показателей учитывались количество умышленных убийств, ограблений и актов насилия.

Всего в список вошли 136 стран, Россия оказалась на 86 месте — по данным аналитиков, ее показатели составляют 39,9 преступлений.

Топ-10 самых опасных стран:

  • Венесуэла — 83
  • Папуа-Новая Гвинея — 80
  • Южная Африка — 76,8
  • Афганистан — 76,3
  • Гондурас — 74,5
  • Тринидад и Тобаго — 71,6
  • Гайана — 68,7
  • Сальвадор — 67,7
  • Бразилия — 67,4
  • Ямайка — 67,2.

Самыми безопасными являются Остров Мэн, который расположен в Ирландском море, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. На каждую из этих стран приходится менее 18 преступлений.

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mosquito__2010

С такими требованиями это равносильно тому что нет никакой формулы мира. Украина это сборище суицидников...

pvabaley

Это родителей таких вот детей надо наказывать,раньше попробуй на учителя пожалуйся дома,еще и дома выхватиш...

Disobedient

Пакет то с содержимым с собой хоть увез, или намусорил?)))

Uynachalnica

То есть десять лет заявлений о 70% новейшей техники в войсках, это совсем не об ударном оружии, а чисто...