Названы самые опасные страны мира

Рейтинг самых опасных стран мира в 2023 году возглавила Венесуэла, там на каждые 100 тысяч населения приходится более 83 преступлений. Результаты исследования опубликованы на портале World Population Review.

На втором месте — Папуа-Новая Гвинея с показателем 80 преступлений. Третье место заняла Южная Африка — 76 преступлений. Четвертое место в списке у Афганистана (75 преступлений), в пятерку также попал Гондурас (74 преступления).

Для составления рейтинга преступности аналитики проанализировали количество преступлений на каждые 100 тысяч человек. Среди показателей учитывались количество умышленных убийств, ограблений и актов насилия.

Всего в список вошли 136 стран, Россия оказалась на 86 месте — по данным аналитиков, ее показатели составляют 39,9 преступлений.

Топ-10 самых опасных стран:

Венесуэла — 83

Папуа-Новая Гвинея — 80

Южная Африка — 76,8

Афганистан — 76,3

Гондурас — 74,5

Тринидад и Тобаго — 71,6

Гайана — 68,7

Сальвадор — 67,7

Бразилия — 67,4

Ямайка — 67,2.

Самыми безопасными являются Остров Мэн, который расположен в Ирландском море, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. На каждую из этих стран приходится менее 18 преступлений.