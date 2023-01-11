Названы самые опасные страны мира

Рейтинг самых опасных стран мира в 2023 году возглавила Венесуэла, там на каждые 100 тысяч населения приходится более 83 преступлений. Результаты исследования опубликованы на портале World Population Review.
На втором месте — Папуа-Новая Гвинея с показателем 80 преступлений. Третье место заняла Южная Африка — 76 преступлений. Четвертое место в списке у Афганистана (75 преступлений), в пятерку также попал Гондурас (74 преступления).
Для составления рейтинга преступности аналитики проанализировали количество преступлений на каждые 100 тысяч человек. Среди показателей учитывались количество умышленных убийств, ограблений и актов насилия.
Всего в список вошли 136 стран, Россия оказалась на 86 месте — по данным аналитиков, ее показатели составляют 39,9 преступлений.
Топ-10 самых опасных стран:
- Венесуэла — 83
- Папуа-Новая Гвинея — 80
- Южная Африка — 76,8
- Афганистан — 76,3
- Гондурас — 74,5
- Тринидад и Тобаго — 71,6
- Гайана — 68,7
- Сальвадор — 67,7
- Бразилия — 67,4
- Ямайка — 67,2.
Самыми безопасными являются Остров Мэн, который расположен в Ирландском море, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. На каждую из этих стран приходится менее 18 преступлений.