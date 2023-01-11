Google Docs получит улучшенный голосовой набор текста

Сервис Google Docs получит обновление с улучшением функции голосового набора текста. Опция станет более качественно распознавать речь, расставлять знаки препинания и будет поддерживать большее количество браузеров.

«Мы надеемся, что этот запуск приведет к более широкому и доступному взаимодействию пользователей с документами и слайдами», — сообщили разработчики на странице Google Workspace.

Обновление качества транскрибирования улучшит не только набор текста голосом, но и позволит создавать автоматические субтитры во время презентаций. Так зрителям будет более понятно, что говорит докладчик.

Организации, подписанные на быстрый выпуск обновлений, начали получать доступ с 9 января, остальные пользователи увидят функцию с 6 февраля. В обоих случаях полное развертывание на всю аудиторию займет до 15 дней. Опция будет доступна всем пользователям Workspace.