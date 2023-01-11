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Wink опубликовал топ-10 самых популярных фильмов и сериалов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи видеосервиса Wink в новогодние праздники чаще всего смотрели фильм «Елки 9», а лидером среди сериалов стал турецкий проект «Постучись в мою дверь».

В топ-10 самых популярных в Wink фильмов, кроме «Елок 9» стали «Честный развод-2», «Оливье», «Вышка», «Здравствуй, Дедушка Мороз!», «По-мужски», «Невезучий», «Непослушник», «Сестры», «Эра выживания».

Самыми просматриваемы сериалами в видеосервисе стали «Постучись в мою дверь», «Территория», «Ветреный», «The Телки», «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы», «Беспринципные», «Надвое», «Аврора» и «Молодежка».

Лидерами детского контента стали «Грозный папа», «Приключения Тедди», «Три кота. Специальная серия "Новогодняя мелодия"», «Три кота и море приключений», «Барбоскины».

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