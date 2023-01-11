Школьница и учительница в Красноярске подрались из-за сигареты

Учительница географии подралась с шестиклассницей, девочка закурила в классе сигарету и не хотела ее отдавать.

По информации прокуратуры, 12-летняя девочка закурила в классе электронную сигарету, педагог попыталась забрать устройство, в ответ школьница облила учительницу водой, после чего завязалась потасовка.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением). Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.

Инцидент произошел в школе №34. Педагог — ветеран труда, работает в сфере образования более 30 лет.