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Школьница и учительница в Красноярске подрались из-за сигареты

Источник:
Sibnet.ru
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Учительница географии подралась с шестиклассницей, девочка закурила в классе сигарету и не хотела ее отдавать.

По информации прокуратуры, 12-летняя девочка закурила в классе электронную сигарету, педагог попыталась забрать устройство, в ответ школьница облила учительницу водой, после чего завязалась потасовка.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением). Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.

Инцидент произошел в школе №34. Педагог — ветеран труда, работает в сфере образования более 30 лет.

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ЧП #Происшествия #Красноярск
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