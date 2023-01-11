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Кремль заявил, что Россия пока не столкнулась с потолком цен

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Россия пока не сталкивалась с потолком цен на российские энергоресурсы, введенными западными странами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«А что касается потерь, собственно, пока с потолком-то особо никто и не сталкивался, и потом, вы знаете, у нас действует указ президента, поэтому со скепсисом мы относимся к таким оценкам», — приводит ТАСС слова журналистов.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.

Президент России Владимир Путин в конце декабря своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены.

Ранее Хельсинский центр исследований в области энергетики оценил потери России из-за потолка цен на нефть в 160 миллиардов евро.

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