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«Магнит» запустит новую сеть ультрадешевых магазинов

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

«Магнит» планирует создать новую сеть магазинов в самом дешевом сегменте, отделив ее ценообразование и ассортимент от своего основного формата.

Сеть считает дискаунтеры одним из самых перспективных форматов и будет наращивать в нем свое присутствие, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. «Магнит» уже набирает команду для запуска проекта.

По данным издания, возглавит новую сеть Анжела Рябова, в ноябре 2022 года пришедшая в «Магнит» на должность директора формата дискаунтеров с поста главы красноярской ГК «Красный Яр».

Дискаунтеры — один из самых быстрорастущих форматов на российском рынке. С января по сентябрь 2022 года лидером по росту выручки среди десяти крупнейших продуктовых ретейлеров оказалась компания «Торгсервис», развивающая жесткие дискаунтеры «Светофор» и «Маяк».

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