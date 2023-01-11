Канадский хоккеист испугался российского туалета

Бывший канадский форвард «Салавата Юлаева» Джим Монтгомери рассказал, как его напугал российский туалет на трассе из Уфы и Магнитогорск.

«Мы сделали остановку в одном месте. Я спросил, где здесь туалет. Мне показали, я зашел, а там была дырка в земле. Снимай штаны — и вперед, даже туалетной бумаги не было», — рассказал Монтгомери в подкасте Spittin Chiclets.

Он добавил, что не смог воспользоваться подобным туалетом и ему «пришлось сделать свои дела в пакет».

Монтгомери выступал за «Салават Юлаев» в сезоне-2003/04. За уфимский клуб нападающий провел 20 матчей и отметился семью результативными передачами. Сейчас экс-хоккеист тренирует клуб НХЛ «Бостон Брюинс».