Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

Взятие Соледара откроет для российских сил выход к Славянску и Краматорску, а впоследствии и всей Донецкой Народной Республики, заявил врио ДНР Денис Пушилин.

«Освобождение Соледара кратно увеличивает возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это ведет, во-первых, к очередному крушению символов, которые раздувались украинской пропагандой. Второе — это долгожданный выход на плацдарм славянского и краматорского направлений», — сказал Пушилин в интервью «Соловьев Live».

По его словам, «это на самом деле подготовка переломного момента к освобождению всей Донецкой Народной Республики». «Взятием Соледара, Артемовска и Северска, по сути, мы разрушаем линию фронта», — добавил он.

«Это дает возможность двигаться с флангов по горловскому и славянскому направлениям, а где-то, наверное, уже заходить и с тыла. На определенных этапах при правильно выстроенном взаимодействии долго укреплявшийся фронт противника может рухнуть», — пояснил Пушилин.