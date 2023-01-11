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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

Источник:
«Соловьев Live»
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Взятие Соледара откроет для российских сил выход к Славянску и Краматорску, а впоследствии и всей Донецкой Народной Республики, заявил врио ДНР Денис Пушилин.

«Освобождение Соледара кратно увеличивает возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это ведет, во-первых, к очередному крушению символов, которые раздувались украинской пропагандой. Второе — это долгожданный выход на плацдарм славянского и краматорского направлений», — сказал Пушилин в интервью «Соловьев Live».

По его словам, «это на самом деле подготовка переломного момента к освобождению всей Донецкой Народной Республики». «Взятием Соледара, Артемовска и Северска, по сути, мы разрушаем линию фронта», — добавил он.

«Это дает возможность двигаться с флангов по горловскому и славянскому направлениям, а где-то, наверное, уже заходить и с тыла. На определенных этапах при правильно выстроенном взаимодействии долго укреплявшийся фронт противника может рухнуть», — пояснил Пушилин.


Тема: Военная операция на Украине
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