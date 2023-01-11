Отечественные кнопочные телефоны завоевали российский рынок

Отечественные кнопочные телефоны обошли китайские и стали лидером российского рынка. Их доля составила 50% от общего количества продаж в сегменте. Эксперты считают, что это связано с началом боевых действий на Украине.

В 2021 году доля продаж отечественных смартфонов составляла 42%, в 2022 она выросла до 50%. Всего за прошедший год было реализовано 2,95 миллиона устройств, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков «Марвел-дистрибуции».

Самыми продаваемыми кнопочными телефонами в России стали teXet и F+, им приходится конкурировать с популярными моделями производства Itel, Nokia и Philips.

Глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что причиной роста популярности отечественных телефонов стало начало специальной военной операции на Украине и проведение частичной мобилизации. Он предполагает, что доля российских устройств продолжит расти и они вытеснят западные модели.

Вместе с этим продажи смартфонов в России резко упали. По сравнению с 2021 годом в 2022 было продано на 20% меньше устройств. Это связано с уходом крупных брендов, например, Samsung и Apple, чье место на рынке постепенно занимают китайские производители.