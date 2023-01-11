Врачи рассказали, как наладить питание после праздников

Режим питания после длинных праздников может быть нарушен, многие набирают лишний вес. Как наладить питание и вернуться в форму, рассказали врачи

«Увеличение содержания белка в пище, отказ от "легких" углеводов помогут нормализовать вес после праздников», — порекомендовал главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

Специалист отметил, что занятия физкультурой, зимними видами спорта, прогулки на улице также будут способствовать нормализации питания и веса.

Диетолог Римма Дондуковская посоветовала более радикальный метод: на третий или четвертый день после празднования Нового года устроить организму разгрузочный день. Есть большое количество вариантов такого дня.

«Например, кефирный или день отварной гречки с отварным мясом. Или день рыбы с рисом, творожный день. После этого организуйте себе привычную тренировку и возвращайтесь к стандартному питанию», — посоветовала Дондуковская.