Строить деревянные многоэтажки разрешат в России

Российские власти могут с 2024 года позволить возводить застройщикам пятиэтажки из дерева, сообщил директор Федерального центра нормирования в строительстве при Минстрое Андрей Копытин.
«Есть задача до конца года обеспечить нормативную возможность строить деревянные пятиэтажные дома. Решение этой задачи будет достигнуто в рамках реализации дорожной карты по развитию деревянного домостроения до 2024 года, утвержденной Минстроем и МЧС России», — сказал Копытин в интервью «Интерфаксу».
В соответствии с дорожной картой должны быть решены задачи, связанные с прочностью и устойчивостью, сейсмостойкостью, прокладкой инженерных систем, теплотехническими и звукоизоляционными характеристиками материала, ремонтопригодностью, необходимостью выполнения конструктивной огнезащиты.
По словам Копытина, уже есть успешные пилотные проекты строительства деревянных четырехэтажных жилых домов, однако пока застройщики проектировали объекты через разработку Специальных технических условий.
Минстрой в октябре 2020 года сообщал, что готовит новые нормативные акты и правила для строительства деревянных многоэтажек.
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