НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Строить деревянные многоэтажки разрешат в России

Источник:
«Интерфакс»
564 6
Фото: © pxhere.com / CC0

Российские власти могут с 2024 года позволить возводить застройщикам пятиэтажки из дерева, сообщил директор Федерального центра нормирования в строительстве при Минстрое Андрей Копытин.

«Есть задача до конца года обеспечить нормативную возможность строить деревянные пятиэтажные дома. Решение этой задачи будет достигнуто в рамках реализации дорожной карты по развитию деревянного домостроения до 2024 года, утвержденной Минстроем и МЧС России», — сказал Копытин в интервью «Интерфаксу».

В соответствии с дорожной картой должны быть решены задачи, связанные с прочностью и устойчивостью, сейсмостойкостью, прокладкой инженерных систем, теплотехническими и звукоизоляционными характеристиками материала, ремонтопригодностью, необходимостью выполнения конструктивной огнезащиты.

По словам Копытина, уже есть успешные пилотные проекты строительства деревянных четырехэтажных жилых домов, однако пока застройщики проектировали объекты через разработку Специальных технических условий.

Минстрой в октябре 2020 года сообщал, что готовит новые нормативные акты и правила для строительства деревянных многоэтажек.

Еще по теме
Сбербанк повысил ипотечные ставки
Расчет за общедомовые нужды изменится с января
Цены на квартиры в Новосибирске в 2023 году подрастут
Зеленский сообщил о проблемах с водоснабжением на Украине
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Жириновский предсказал дату завершения конфликта на Украине
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Ученые выяснили, кому требуется алкоголь каждый день
Обсуждение (6)
Картина дня
Кремль заявил, что Россия пока не столкнулась с потолком цен
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР
«Магнит» запустит новую сеть ультрадешевых магазинов
Строить деревянные многоэтажки разрешат в России
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

С такими требованиями это равносильно тому что нет никакой формулы мира. Украина это сборище суицидников...

niktb

Ну, вот, - ещё один братан покинул нас! Ну, - счастья вам армяне!

Uynachalnica

То есть десять лет заявлений о 70% новейшей техники в войсках, это совсем не об ударном оружии, а чисто...

Disobedient

Эээ ну что ты так, в другой раз приходи завтра да, когда сильным опять станешь, деньги давать будешь...