Эксперты предсказали увеличение количества кибератак в 2023 году

Аналитики DDoS-Guard сообщили, что количество DDoS-атак на российский бизнес уже к весне может увеличиться в четыре раза, побив рекорды 2022 года. Эксперты считают, что атаки станут более опасными и изощренными.

В 2022 году число DDoS-атак на российские компании выросло в восемь раз по сравнению с 2021, достигнув 1,2 миллиона инцидентов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет DDoS-Guard об атаках на российские IT-системы в 2022 году и прогнозом на 2023 год.

Ожидается, что уже к весне 2023 года количество атак увеличится на 300%. Руководитель направления защиты на уровне приложений DDoS-Guard Дмитрий Никонов считает, что со временем массовость атак сократится, но они станут более опасными.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов считает, что в 2023 году атаки станут не только массовыми, но и изощренными. Хакеры начнут прибегать к новым инструментам и нагружать сети с помощью DDoS, более продолжительное время.

Сайты поломались: что такое DDoS-атака

DDoS-атаки могут длиться неделями. Злоумышленники используют их для нарушения работоспособности сети, сайтов, приложений и в качестве прикрытия при проведении более сложных операций по внедрению в инфраструктуру.