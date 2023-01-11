НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Эксперты предсказали увеличение количества кибератак в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
308 2
Ноутбук с полузакрытой крышкой
Фото: © Tianyi Ma / Unsplash License

Аналитики DDoS-Guard сообщили, что количество DDoS-атак на российский бизнес уже к весне может увеличиться в четыре раза, побив рекорды 2022 года. Эксперты считают, что атаки станут более опасными и изощренными.

В 2022 году число DDoS-атак на российские компании выросло в восемь раз по сравнению с 2021, достигнув 1,2 миллиона инцидентов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет DDoS-Guard об атаках на российские IT-системы в 2022 году и прогнозом на 2023 год.

Ожидается, что уже к весне 2023 года количество атак увеличится на 300%. Руководитель направления защиты на уровне приложений DDoS-Guard Дмитрий Никонов считает, что со временем массовость атак сократится, но они станут более опасными.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов считает, что в 2023 году атаки станут не только массовыми, но и изощренными. Хакеры начнут прибегать к новым инструментам и нагружать сети с помощью DDoS, более продолжительное время. 

Сайты поломались: что такое DDoS-атака

DDoS-атаки могут длиться неделями. Злоумышленники используют их для нарушения работоспособности сети, сайтов, приложений и в качестве прикрытия при проведении более сложных операций по внедрению в инфраструктуру.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Облачная разведка: тест удаленного гейминга от Ростелеком
Тариф «Игровой» открывает доступ к тысячам книг
Геймерская экосистема: что включено в интернет-тариф «Игровой»
Электронный полис ОМС появился на Госуслугах
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
07.12.22, 20:49
5094
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
7699
1
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
8765
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
13577
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
19297
3
Как выбрать
Какую мышку выбрать геймеру
10.01.23, 20:24
539
0
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
632
2
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
За внешней простотой кроется серьезный технологичный механизм, от его типа, функционала и внутреннего устройства зависит не только качество передачи команд компьютеру, но и здоровье пользователя
21.12.22, 21:58
2964
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
4809
3
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
Есть цели и задачи, где использовать Wi-Fi не совсем удобно, несмотря на его доступность и предоставляемую мобильность, и, наоборот, иногда провод не нужен
29.11.22, 23:08
5319
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Жириновский предсказал дату завершения конфликта на Украине
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Ученые выяснили, кому требуется алкоголь каждый день
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

С такими требованиями это равносильно тому что нет никакой формулы мира. Украина это сборище суицидников...

niktb

Ну, вот, - ещё один братан покинул нас! Ну, - счастья вам армяне!

Uynachalnica

То есть десять лет заявлений о 70% новейшей техники в войсках, это совсем не об ударном оружии, а чисто...

Disobedient

Эээ ну что ты так, в другой раз приходи завтра да, когда сильным опять станешь, деньги давать будешь...