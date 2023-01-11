Прописать ребенка теперь можно онлайн на Госуслугах. Ранее для этого требовалось посещение МФЦ, паспортного стола или отделения МВД и предоставление физических документов.

«Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребёнка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия», — сообщается в телеграм-канале Минцифры.

Отмечается, что уже более 6 тысяч детей прошли регистрацию через новый раздел портала Госуслуг. Некоторые родители оформляют прописку новорожденным, находясь еще в роддоме и не посещая ведомства.

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Услуга доступна на странице регистрации ребенка по месту жительства. Для подачи заявления требуются данные паспортов родителей и свидетельство о рождении ребёнка или реквизиты актовой записи.

МВД рассмотрит заявление в течение 6 рабочих дней, а электронное свидетельство придёт в личный кабинет. Бумажный экземпляр можно получить при визите в ведомство.