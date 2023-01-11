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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров раскрыл число участвующих в СВО чеченских бойцов

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что участие в специальной военной операции (СВО) с момента ее начала приняли более 21 тысячи чеченских бойцов.

Кадыров в своем телеграм-каналерассказал, что в ходе заседания Республиканского штаба СВО обсудил с главами силовых ведомств основные направления, на которые необходимо обратить внимание.

Начальник Республиканского штаба Магомед Даудов отметил, «что с начала специальной операции в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов». 

«Более 9 тысяч военнослужащих на данный момент находятся на передовой. Каждый из них обеспечен всем необходимым обмундированием, вооружением, что позволяет им эффективно нести службу», — написал глава Чечни.

По его словам, Чечня с первых дней начала спецоперации вносит «весомый вклад в победу России над натовскими и бандеровскими агрессорами».

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Топ комментариев

mosquito__2010

С такими требованиями это равносильно тому что нет никакой формулы мира. Украина это сборище суицидников...

Uynachalnica

То есть десять лет заявлений о 70% новейшей техники в войсках, это совсем не об ударном оружии, а чисто...

niktb

Ну, вот, - ещё один братан покинул нас! Ну, - счастья вам армяне!

Disobedient

Эээ ну что ты так, в другой раз приходи завтра да, когда сильным опять станешь, деньги давать будешь...