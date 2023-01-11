Кадыров раскрыл число участвующих в СВО чеченских бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что участие в специальной военной операции (СВО) с момента ее начала приняли более 21 тысячи чеченских бойцов.
Кадыров в своем телеграм-каналерассказал, что в ходе заседания Республиканского штаба СВО обсудил с главами силовых ведомств основные направления, на которые необходимо обратить внимание.
Начальник Республиканского штаба Магомед Даудов отметил, «что с начала специальной операции в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов».
«Более 9 тысяч военнослужащих на данный момент находятся на передовой. Каждый из них обеспечен всем необходимым обмундированием, вооружением, что позволяет им эффективно нести службу», — написал глава Чечни.
По его словам, Чечня с первых дней начала спецоперации вносит «весомый вклад в победу России над натовскими и бандеровскими агрессорами».
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niktbНу, вот, - ещё один братан покинул нас! Ну, - счастья вам армяне!
DisobedientЭээ ну что ты так, в другой раз приходи завтра да, когда сильным опять станешь, деньги давать будешь...